15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بشأن عملية إنزال المساعدات الأردنية لفلسطين.. هل كان لإسرائيل أيّ دور؟
Lebanon 24
28-02-2024
|
11:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
بالتوازي مع عملية إنزال المساعدات الأردنية، كشفت صحيفة "جورساليم بوست" الإسرائيلية عن دور الاحتلال في عمليات الإنزال إذ أشارات إلى أنه "قد تم تخطيط وتنسيق هذا الجهد من قبل اللواء الدولي لمديرية التخطيط الاستراتيجي والتعاون (J5)، وإدارة التنسيق والارتباط في غزة (CLA)، ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، والفرقة 98، وسلاح الجو الإسرائيلي".
Advertisement
وقالت الصحيفة إنه: "كجزء من جهد التنسيق المشترك، قامت إسرائيل والأردن ومصر وفرنسا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة بإسقاط إمدادات مختلفة من الجو على سكان غزة".
وتابعت الصحيفة: "نتيجة لهذا التنسيق، تم نقل 160 سلة من المواد الغذائية والمعدات الطبية إلى سكان غزة في جنوب القطاع والمستشفى الميداني الأردني في خان يونس".
وتجنبت الصحيفة ذكر مناطق الشمال من بين المناطق التي وصلتها المساعدات، وسط جدل كبير بشأن استثناء الشمال من المساعدات رغم حالة الجوع الكبيرة هناك.
ونفذت كل من المملكة الأردنية، ومصر، والإمارات، الثلاثاء، إنزالا جويا جديدا للمساعدات فوق قطاع غزة، فيما تعتبر المشاركة المصرية في الإنزال الأولى منذ بدء الحرب على غزة.
وانطلقت الطائرات من العاصمة الأردنية عمان، وقال الجيش الأردني إن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، شارك في عمليات الإنزال الجوي التي نفذتها طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني لتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية إلى الأهل في قطاع غزة.(عربي 21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... إليكم ما شاهده أحد الصيادين اليوم في البحر قبالة منطقة خلدة
Lebanon 24
بالفيديو... إليكم ما شاهده أحد الصيادين اليوم في البحر قبالة منطقة خلدة
15:47 | 2024-02-27
27/02/2024 03:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تتعرّض لوعكة صحية.. وهذه حقيقة تدهور وضعها (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تتعرّض لوعكة صحية.. وهذه حقيقة تدهور وضعها (فيديو)
04:49 | 2024-02-28
28/02/2024 04:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل.. كارثة كبيرة قد تحصل في لبنان قبل رمضان
Lebanon 24
تحذير عاجل.. كارثة كبيرة قد تحصل في لبنان قبل رمضان
07:23 | 2024-02-28
28/02/2024 07:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة نجلها.. والدة الممثل فادي ابراهيم في ذمة الله
Lebanon 24
بعد وفاة نجلها.. والدة الممثل فادي ابراهيم في ذمة الله
12:44 | 2024-02-28
28/02/2024 12:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى سارة.. هكذا أصبحت الرواتب وإليكم الأرقام
Lebanon 24
بُشرى سارة.. هكذا أصبحت الرواتب وإليكم الأرقام
12:27 | 2024-02-28
28/02/2024 12:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2024-02-28
لماذا حُلّت حكومة السلطة الفلسطينيّة؟
13:58 | 2024-02-28
اتفاق مبدئي جديد بين إسرائيل وحماس.. إليكم ما تضمن
13:46 | 2024-02-28
انفجارات تهزّ دمشق(صور)
13:40 | 2024-02-28
بحضور أمير قطر.. ماكرون لمبابي: ستسبب لنا المشاكل
13:25 | 2024-02-28
ألمانيا تنتقد خطة حكومة نتنياهو لمرحلة ما بعد الحرب
13:16 | 2024-02-28
تقرير عسكري يكشف.. هل استطاعت واشنطن ردع الحوثيين؟
فيديو
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
28/02/2024 21:13:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
28/02/2024 21:13:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
28/02/2024 21:13:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24