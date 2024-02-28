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عربي-دولي

بشأن عملية إنزال المساعدات الأردنية لفلسطين.. هل كان لإسرائيل أيّ دور؟

Lebanon 24
28-02-2024 | 11:05
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بالتوازي مع عملية إنزال المساعدات الأردنية، كشفت صحيفة "جورساليم بوست" الإسرائيلية عن دور الاحتلال في عمليات الإنزال إذ أشارات إلى أنه "قد تم تخطيط وتنسيق هذا الجهد من قبل اللواء الدولي لمديرية التخطيط الاستراتيجي والتعاون (J5)، وإدارة التنسيق والارتباط في غزة (CLA)، ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، والفرقة 98، وسلاح الجو الإسرائيلي".
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وقالت الصحيفة إنه: "كجزء من جهد التنسيق المشترك، قامت إسرائيل والأردن ومصر وفرنسا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة بإسقاط إمدادات مختلفة من الجو على سكان غزة".
وتابعت الصحيفة: "نتيجة لهذا التنسيق، تم نقل 160 سلة من المواد الغذائية والمعدات الطبية إلى سكان غزة في جنوب القطاع والمستشفى الميداني الأردني في خان يونس".
 
وتجنبت الصحيفة ذكر مناطق الشمال من بين المناطق التي وصلتها المساعدات، وسط جدل كبير بشأن استثناء الشمال من المساعدات رغم حالة الجوع الكبيرة هناك.
 
ونفذت كل من المملكة الأردنية، ومصر، والإمارات، الثلاثاء، إنزالا جويا جديدا للمساعدات فوق قطاع غزة، فيما تعتبر المشاركة المصرية في الإنزال الأولى منذ بدء الحرب على غزة.

وانطلقت الطائرات من العاصمة الأردنية عمان، وقال الجيش الأردني إن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، شارك في عمليات الإنزال الجوي التي نفذتها طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني لتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية إلى الأهل في قطاع غزة.(عربي 21)
 
المصدر: عربي21
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