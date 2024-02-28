بشأن عملية إنزال المساعدات الأردنية لفلسطين.. هل كان لإسرائيل أيّ دور؟

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وقالت الصحيفة إنه: "كجزء من جهد التنسيق المشترك، قامت إسرائيل والأردن ومصر وفرنسا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة بإسقاط إمدادات مختلفة من الجو على سكان غزة". بالتوازي مع عملية إنزال المساعدات الأردنية، كشفت صحيفة "جورساليم بوست" الإسرائيلية عن دور الاحتلال في عمليات الإنزال إذ أشارات إلى أنه "قد تم تخطيط وتنسيق هذا الجهد من قبل اللواء الدولي لمديرية التخطيط الاستراتيجي والتعاون (J5)، وإدارة التنسيق والارتباط في غزة (CLA)، ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، والفرقة 98، وسلاح الجو الإسرائيلي".وقالت الصحيفة إنه: "كجزء من جهد التنسيق المشترك، قامت إسرائيل والأردن ومصر وفرنسا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة بإسقاط إمدادات مختلفة من الجو على سكان غزة".

وتابعت الصحيفة: "نتيجة لهذا التنسيق، تم نقل 160 سلة من المواد الغذائية والمعدات الطبية إلى سكان غزة في جنوب القطاع والمستشفى الميداني الأردني في خان يونس".