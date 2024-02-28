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عربي-دولي

تركيا تعرض وساطة بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
28-02-2024 | 11:25
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لإعادة تأسيس طاولة المفاوضات في إسطنبول من أجل إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.

 وأوضح أردوغان  في رسالة مصورة بعثها الأربعاء، إلى قمة أوكرانيا وجنوب شرق أوروبا أنه "من الضروري إطلاق عمل مشترك على الأقل لتحديد أساسيات اتفاق سلام عام".

 وأضاف: "أتمسك برأيي حيال ضرورة منح الدبلوماسية والحوار فرصة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسلام عادل ودائم".

 وتابع: "هناك حاجة إلى نُظم لضمان سلامة السفن التجارية في البحر الأسود ونواصل التشاور مع الأمم المتحدة من أجل لائحة تعهدات أمنية".

( الأناضول)
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