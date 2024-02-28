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عربي-دولي

وسط اتهامات "بالخرف".. ترقب لفحص جو بايدن الطبي

Lebanon 24
28-02-2024 | 11:40
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وسط اتهامات "بالخرف" من دونالد ترامب وأنصاره، يخوض الرئيس الأميركي جو بايدن اختبارا طبيا حساسا، الأربعاء، وهو ما يحظى باهتمام كبير في الولايات المتحدة.

 قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيخضع لفحص طبي في مستشفى عسكري بضواحي ماريلاند، الأربعاء.

 وسيكون التقييم الطبي محط اهتمام كبير، بينما يسعى الرئيس البالغ من العمر 81 عاما، لإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر.

 وذكر البيت الأبيض أنه سينشر ملخصا مكتوبا عن الفحص الطبي السنوي الروتيني الذي سيجريه الرئيس الديمقراطي في وقت لاحق الأربعاء.

ويأتي الفحص الدوري هذا العام في الوقت الذي يستعد فيه بايدن والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب (77 عاما) لمواجهة جديدة محتملة في الانتخابات الرئاسية.

 واتهم المرشحان بعضهما البعض بالتدهور العقلي.

 وقالت نيكي هيلي (52 عاما)، وهي آخر منافسة لترامب على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، إن الرجلين في سن متقدمة أكثر من اللازم بالنسبة لمن يتولى رئاسة الولايات المتحدة ويجب أن يخضعا لاختبارات إدراكية.

( سكاي نيوز)
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