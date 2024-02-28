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عربي-دولي

من جديد.. الاشتباكات تُستأنف بين مقاتلي العشائر و"قسد"

Lebanon 24
28-02-2024 | 11:31
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استشهد شخص شخص وجرح 3 آخرين من جراء قصف تعرضت له مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا. 

وأوضحت المصادر أنّ القصف مصدره مسلحو قوات سوريا الديمقراطية - "قسد" على الضفة الشرقية لنهر الفرات، إذ تجددت الاشتباكات بين مقاتلي العشائر و"قسد" بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وذلك بالقرب من جسر الميادين في ريف دير الزور الشرقي.‎
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وأشارت أيضاً إلى تحليق مكثف للطيران المسير التابع للتحالف الدولي في أجواء ريف دير الزور الشرقي، تزامناً مع الاشتباكات.(الميادين)
المصدر: الميادين
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