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استشهد شخص شخص وجرح 3 آخرين من جراء قصف تعرضت له مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.وأوضحت المصادر أنّ القصف مصدره مسلحو قوات سوريا الديمقراطية - "قسد" على الضفة الشرقية لنهر الفرات، إذ تجددت الاشتباكات بين مقاتلي العشائر و"قسد" بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وذلك بالقرب من جسر الميادين في ريف دير الزور الشرقي.‎وأشارت أيضاً إلى تحليق مكثف للطيران المسير التابع للتحالف الدولي في أجواء ريف دير الزور الشرقي، تزامناً مع الاشتباكات.(الميادين)