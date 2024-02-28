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عربي-دولي

حماس تقاتل بشراسة.. استيلاء على مسيّرة إسرائيلية واشتباكات من مسافة صفر(فيديو)

Lebanon 24
28-02-2024 | 11:49
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خاضت المقاومة اشتباكاتٍ ضارية اليوم في المنطقتين الجنوبي والشرقية، لمفترق دولة وشارع السكة في حي الزيتون في غزّة.

بدورها قالت حماس أن "مجاهديها اشتبكوا مع قوّةٍ إسرائيليةٍ خاصّة من مسافة صفر، وأجهزوا على جنديٍ إسرائيلي، وأصابوا آخر بجروح، بالقرب من مسجد الشافعي غرب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزّة".

كما استهدفوا دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا 4"، بقذيفتين من طراز "الياسين 105" و"تاندوم"، في طريق المشروع غرب مدينة خان يونس.

كذلك اشتبكوا مع قوّةٍ إسرائيلية راجلة مكوّنة من 4 جنود، وأوقعتهم بين قتيلٍ وجريح في منطقة جنوب شرق القرارة، في مدينة خان يونس.

وفي محور القتال ذاته، استهدف مجاهدوا "سرايا القدس"، دبابةً إسرائيلية من نوع "ميركافا"، وجرافةً من نوع "D9" بقذائف "التاندوم" والـ "RPG"، في محور التصدّي لمحاولة التقدّم الإسرائيلي، غرب مدينة خان يونس.

وأعلنت أيضاً قصفها بوابلٍ من قذائف الهاون، تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في شارع 10 جنوب حي الزيتون في مدينة غزّة.

وبثّت "سرايا القدس"، مشاهد للطائرة الإسرائيلية من نوع "كواد كابتر"، التي سيطرت عليها، وأسقطتها خلال تنفيذها مهام استخبارية شرق خان يونس.

وفي سياقٍ مُتصل، قالت "كتائب شهداء الأقصى"، الجناح العسكري لحركة فتح إنّ مقاتليها استهدفوا آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذائف من نوع "RPG" غرب مدينة خان يونس.
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من ناحيتها، أعلنت  "كتائب المجاهدين"، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين، أنّ مجاهديها تمكّنوا من قنص أحد جنود العدو الإسرائيلي في محور جنوب الزيتون في مدينة غزّة، كما أعلنت أنّ مجاهديها اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية، التي حاولت التقدّم في خان يونس.

إضافةً إلى ذلك، بثّت "سرايا القدس" و"ألوية الناصر صلاح الدين"، الجناح العسكري لـلجان المقاومة الشعبية مشاهد من استهداف تجمعات جنود وآليات العدو الإسرائيلي بقذائف الهاون في محيط المقبرة الشرقية شرق جباليا شمالي قطاع غزّة.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت "كتائب القسام"، استهداف ناقلة جند لـ"جيش" الاحتلال بعبوتي "شواظ" و"جانبية" زرعتا مسبقاً في منطقة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس. 


المصدر: الميادين
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