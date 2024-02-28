إسرائيل.. 30 ألف جندي خضعوا للعلاج النفسي التابع للجيش منذ بداية الحرب

كشف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن نحو 30 ألف جندي اتصلوا بالخط الساخن للصحة النفسية التابع له منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول 2023.

وقال في بيان إن نحو 85 بالمئة من الجنود الذي اضطروا إلى تلقي خدمات العلاج النفسي عادوا للحرب مجددا.

وأشار البيان إلى أنه "تم تسريح نحو 200 عسكري من الجيش بسبب المشكلات النفسية التي لحقت بهم" على خلفية الحرب.

وأضاف الجيش في بيانه: "تفتتح الهيئة الطبية في شعبة التكنولوجيا واللوجستيات غدا، مركز خدمات الصحة النفسية الجديد والذي يضم مركز الأسرة الدائم ووحدة الاستجابة القتالية وعيادة علاج ما بعد الصدمة للجنود"، دون تحديد مكانه.

وأوضح أنه "منذ بداية الحرب، قام جهاز الصحة النفسية التابع للهيئة الطبية بتشغيل شبكة من المهنيين المنتشرين في كافة القطاعات، بهدف تقديم أفضل استجابة للقوى العاملة في مجال الصحة النفسية".

وتابع: "أثناء الحرب، دخل العشرات من العسكريين إلى قطاع غزة من أجل تقديم استجابة أولية للجنود الذين تعرضوا لأحداث معقدة من مختلف الأنواع، وذلك بناءً على طلب القادة".

وأشار الجيش إلى أن "سلاح الطب في الجيش يشغل مركزًا هاتفيًا على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع لتقديم الاستجابة الأولية للجنود".

( الأناضول)