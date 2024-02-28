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عربي-دولي

روسيا تهدد بـ"الخطوات الانتقامية".. بعد انضمام السويد للناتو

Lebanon 24
28-02-2024 | 12:40
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قالت روسيا، الأربعاء، إنها ستتخذ إجراءات عسكرية وفنية وإجراءات مضادة أخرى لم تحددها لحماية نفسها بعد انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في خطوة وصفتها بأنها عدائية وخاطئة.

 وأزيلت آخر عقبة في طريق انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي أمس الاثنين بعدما وافق البرلمان المجري على انضمامها.

 وتسعى كل من السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف بعد الحرب الأوكرانية التي بدأت عام 2022.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا : "سنراقب عن كثب ما ستفعله السويد في التكتل العسكري العدائي، وطريقة ممارستها للعضوية عمليا، وعلى هذا الأساس، سنرد بخطوات انتقامية ذات طبيعة عسكرية وفنية إلى جانب خطوات أخرى".

 وأضافت أن تحرك السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يؤجج التوتر ويثير النزعة العسكرية.

 وتحدثت السفارة الروسية في ستوكهولم أيضا على حسابها على تيليغرام أمس، عن اتخاذ إجراءات عسكرية وفنية مضادة لم تحددها بناء على عدد القوات وحجم العتاد الذي سينشره الحلف داخل السويد.

( سكاي نيوز)
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