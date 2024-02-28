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اشتية يدعو النمسا لإعادة دعم الأونروا

Lebanon 24
28-02-2024 | 12:45
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طالب رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الأربعاء، النمسا بإعادة الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وخلال استقباله وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ في مكتبه برام الله، ثمّن اشتية تخصيص النمسا 10 ملايين يورو إضافية من أجل دعم الفلسطينيين في قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة".
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وبحث بحث مع شالينبرغ "جهود وقف العدوان على الشعب في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والدفع نحو فتح المزيد من المعابر مع قطاع غزة لتسريع إدخال المساعدات لتلبية الاحتياجات الإغاثية والطبية العاجلة".
 
وخلال اللقاء، قال اشتية: "نرفض كافة محاولات الاحتلال لتهجير أبناء شعبنا من أرضهم سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، والرفض لمحاولات فصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية أو اقتطاع أي أجزاء منه".

كما شدد على "ضرورة وقف كافة اعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، وكافة إجراءات الاحتلال سواء بالحواجز والاقتحامات اليومية وعمليات القتل والاعتقال، واستمرار الاقتطاعات من أموال المقاصة واحتجازها".
 
ودعا اشتية إلى ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة وعلى الصعيد الثنائي بين البلدين من أجل إنقاذ حل الدولتين، والعمل نحو "خلق أفق سياسي لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".
 
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