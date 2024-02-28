في تشاد.. سياسي يحاول اغتيال رئيس المحكمة العليا

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قُتل عدّة أشخاص، في اشتباكات قرب مقر جهاز الأمن الداخلي في العاصمة التشادية نجامينا، اليوم الأربعاء، وسط توترات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أيار وحزيران.بدوره، قال مرصد "نتبلوكس"، لمراقبة الإنترنت، عبر منصة "إكس"، إنّ الاتصال بالإنترنت في تشاد "تعطّل اليوم، بعد تقارير عن هجوم على مقر الجهاز".وذكرت الحكومة، في بيان، أنّ الجهاز تعرّض لهجومٍ من ممثلين عن الحزب الاشتراكي "بلا حدود" المعارض، الذي يرأسه يايا ديلو، ممّا أسفر عن مقتل عدّة أشخاص.وفي حادثة منفصلة، قالت الحكومة إنّ عضو الحزب، أحمد ترابي، حاول اغتيال رئيس المحكمة العليا، سمير آدم النور، وأنّ ترابي اعتقل.بدوره، قال الأمين العام لـ"بلا حدود"، إنّ القتلى سقطوا بالقرب من جهاز الأمن الداخلي، عندما فتح جنودٌ النار على مجموعة من أعضاء حزبه، مشيراً إلى أنّ ترابي "قُتل بالرصاص أمس الثلاثاء، وأنّ جثته وُضعت في مقر الجهاز".وأضاف أنّ أعضاء من الحزب، وأقارب لترابي، ذهبوا صباح اليوم الأربعاء، للبحث عن جثته، في الجهاز، لكنّ جنوداً أطلقوا عليهم النار، ممّا أسفر عن مقتل عدّة أشخاص، لكنّه أوضح أنّ العدد غير معروف.وذكر الأمين العام أنّه لم يتمكّن من الوصول إلى يايا ديلو، كما لم تتمكّن "رويترز" أيضاً من الاتصال به.وقالت الحكومة إنّ الوضع تحت السيطرة الآن، إذ أُلقي القبض على مثيري الشغب أو يجري البحث عنهم.(الميادين)