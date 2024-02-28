بحضور أمير قطر.. ماكرون لمبابي: ستسبب لنا المشاكل

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مازح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النجم كيليان مبابي بقوله "ستسبب لنا المشاكل" وذلك على هامش حفل عشاء على شرف الشيخ تميم بن حمد أمير قطر في قصر الإليزيه، بينما نفى لاعب باريس سان جيرمان الأخبار المتداولة حول اتفاقه مع ريال مدريد على الانتقال إلى صفوف الأخير الصيف المقبل.وقالت إذاعة "مونت كارلو" إن رئيس الجمهورية قال لكيليان: ستسبب لنا المشاكل. وذلك مع ابتسامة على وجهه.وكان ماكرون أحد أسباب بقاء مبابي في باريس قبل عامين بعدما أقنعه بالبقاء، بينما أكد في الصيف الماضي أنه يرغب باستمرار النجم الموهوب في فرنسا.ووفقاً لذات المحطة الإذاعية فإن مبابي نفى وبشدة اتفاقه مع ريال مدريد وذلك خلافاً لما تم تداوله في وسائل الإعلام منذ لحظة إبلاغه ناديه الحالي باريس سان جيرمان برحيله بعد نهاية الموسم الجاري.(العربية)