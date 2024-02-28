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عربي-دولي

المخابرات الإيطالية تكشف سببين لفشل "الهجوم المضاد" الأوكراني

Lebanon 24
28-02-2024 | 14:15
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قدمت الاستخبارات الإيطالية تقريرا يوم الأربعاء، تضمن تقييماتها لأسباب عدم تحقيق القوات الأوكرانية لأهداف هجومها المضاد في العام الماضي.

 وجاء في التقرير أن "الهجوم الأوكراني المضاد لم يحقق الهدف المقرر الرئيسي، ألا وهو قطع الممر البري الذي يوصل روسيا بالقرم".

وأوضحت الاستخبارات أنه "من بين العوامل الرئيسية التي أثرت على العملية، نقص الوقت المحدد لتحضير القوات، وإمكانيات محدودة للهجمات من الجو ومن قبل المدفعية، وكذلك الفشل في مباغتة الدفاعات الروسية".

 يذكر أن الهجوم الأوكراني المضاد بدأ في كانون الثاني الماضي وانتهى في الخريف بشكل عام. وكانت الجهود الرئيسية تتركز على المحور الجنوبي في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

 وأجمعت التقييمات الروسية والغربية وتقييمات القوات المسلحة الأوكرانية نفسها على أن الهجوم المضاد لم يحقق الأهداف التي كانت القيادة الأوكرانية تسعى إليها.

( روسيا اليوم)
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