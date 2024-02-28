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أولمرت: هجوم بري على رفح "خطر لن تتحمله إسرائيل"

Lebanon 24
28-02-2024 | 14:30
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حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت من أن أي هجوم بري على مدينة رفح سيكون "خطرا لا يمكن لإسرائيل تحمله"، داعيا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى وقف الحرب والخروج من قطاع غزة.

 جاء ذلك في مقابلة نشرتها الأربعاء، شبكة "بلومبرغ" الأمريكية مع أولمرت الذي قاد إسرائيل بين عامي 2006 و2009.

 وتطرق أولمرت إلى هجوم إسرائيلي بري محتمل على رفح جنوب قطاع غزة، معتبرا أن الولايات المتحدة تنظر إليه على أنه "أمر لا يمكن تحمله".

 وأضاف أن "الخطر الأكثر إلحاحا بالنسبة لإسرائيل هو أن مصر المجاورة قد تلغي معاهدتها الدبلوماسية التي مضى عليها 45 عاما مع الدولة اليهودية".

 وتابع: "قد يؤدي ذلك إلى انهيار اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، هذه مخاطرة لا يمكننا تحملها".

 وزعم أولمرت أن "الحكومة المصرية ستكون سعيدة بتدمير حماس، لكنها تشعر بالقلق من رد فعل شعبها على المزيد من القتلى الفلسطينيين".

( الأناضول)
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