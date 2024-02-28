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عربي-دولي

مجلس الحرب الإسرائيلي يسحب هذه الصلاحية من بن غفير

Lebanon 24
28-02-2024 | 14:45
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أفادت القناة 12الإسرائيلية، الأربعاء، بأن مجلس الحرب سحب الصلاحيات المتعلقة بالمسجد الأقصى من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

 وطالب بن غفير سابقا بمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، الذي يبدأ خلال نحو 3 أسابيع.

 وقال الوزير اليميني المتطرف في حسابه على منصة "إكس"، "تويتر": ""لا يمكننا المخاطرة. لا ينبغي السماح لسكان السلطة الفلسطينية بدخول الأراضي الإسرائيلية خلال عطلة المسلمين التي تستمر شهرا، أي بعد أقل من شهر".

 ومع اقتراب شهر رمضان، لا تبدو حرب غزة على وشك الانتهاء في ظل إصرار إسرائيل على اجتياح رفح بريا، وهي عملية يمكن أن تستغرق عدة أشهر وفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

( سكاي نيوز)
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