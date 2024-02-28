بعد الأنباء عن سحب صلاحياته.. هذا ما طلبه بن غفير من نتنياهو

نفى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ما أشيع عن سحب كابينيت الحرب الإسرائيلي الصلاحيات التي تخص القرارات في المسجد الأقصى.





وفي تدوينة على منصة "اكس"، طلب بن غفير من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإصدار رد عاجل ونفي ما ورد من أنباء عن سحب صلاحياته.

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وكتب في التدوينة: "أتوقع من رئيس الوزراء أن ينفي التقرير الذي يفيد بأنه في قضية الحرم القدسي قرر اتباع مفهوم بيني غانتس القائل بأن السلام يشترى بالخضوع والاستسلام للإرهاب، بالإضافة إلى نفي التقرير عن نية سحب الصلاحيات التي يملكها وزير الأمن القومي إلى إسرائيل".