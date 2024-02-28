عدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.. هل من إصابات؟

استهدف الجيش الإسرائيلي هذا المساء مواقع قيل إنّها لحزب الله في منطقة السيّدة زينب وبساتين بيبلا في ريف دمشق.

وتصدّت وسائط الدفاع الجوي السوري، مساء اليوم الأربعاء، لأهدافٍ مُعادية في محيط العاصمة السورية دمشق، وفق مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية.

من تصدي وسائط دفاعنا الجوي للأهداف المعادية في محيط دمشق https://t.co/UgPpHWSLp2#سورية pic.twitter.com/aEwtnjlN9x — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) February 28, 2024 Advertisement

وقالت الوزارة في بيانٍ لها "حوالى الساعة 35 :21 من مساء اليوم، شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق". وقالت الوزارة في بيانٍ لها "حوالى الساعة 35 :21 من مساء اليوم، شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق".

وأكّدت وزارة الدفاع على أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

من جهتها، قالت وسائل إعلام سورية إنّ دفعتين من الصواريخ استهدفتا منطقة السيدة زينب جنوبي العاصمة السورية.



وأشارت في وقتٍ سابق، إلى أنّ صوت انفجار كبير وقع في المنطقة.