ماكونيل يعلن تنحيه عن زعامة الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ الأميركي

أعلن زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل (82 عاما) الأربعاء أنه سيترك منصبه في تشرين الثاني المقبل.

وقال مكونيل في كلمة ألقاها أمام المجلس: "أقف أمامكم اليوم لأقول لكم إن هذه الولاية ستكون الأخيرة لي كزعيم للجمهوريين".

وقوبل هذا الخطاب المفاجئ بتصفيق حار من نواب الحزبين في مجلس الشيوخ.

ووجد مكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ منذ العام 2015، نفسه على خط مواجهة ضد سياسات إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما (2009-2017)، وفي موقف داعم لدونالد ترامب الذي وصل إلى السلطة في كانون الثاني 2017.

وكان منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في شباط 2022، من المدافعين عن تقديم مساعدات أميركية لكييف.

لكن في الأشهر الأخيرة، أثيرت تساؤلات بشأن الوضع الصحي للزعيم الجمهوري بعد غيابه لفترتين طويلتين خلال شهر واحد في الصيف الماضي.

( روسيا اليوم)