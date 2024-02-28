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عربي-دولي

بايدن متفائل.. يعمل "على مدار الساعة" لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
28-02-2024 | 15:53
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أعلن البيت الأبيض أن "إطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات للمدنيين في غزة على رأس أولويات الرئيس الأميركي جو بايدن".


كما أكد أن "بايدن يعمل وفريقه على مدار الساعة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وهم متفائلون".
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