Advertisement

عربي-دولي

جدل في واشنطن بعد تعيين مبعوث خاص إلى السودان

Lebanon 24
28-02-2024 | 04:35
A-
A+
Doc-P-1169632-638447596023790121.jpeg
Doc-P-1169632-638447596023790121.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أثار تعيين المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيريللو، جدلاً في الأوساط الأميركية؛ ففيما قوبل التعيين بالترحيب من حلفاء الرئيس الأميركي جو بايدن، شكك البعض في نجاح مهمته.

 وقال كاميرون هادسون، كبير الموظفين السابق في مكتب المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان: «رغم أن تعيين مبعوث خاص مخصص للسودان هو الخطوة الدبلوماسية الصحيحة في الوقت الحالي، فإنه لن يكون مؤثراً بالشكل اللازم إن لم يتم تعزيز سلطات المبعوث لقيادة المسار الداخلي للحكومة الأميركية والمحادثات الدبلوماسية مع السودان وأصحاب المصلحة هناك».

 من ناحيته، انتقد القائم بأعمال السفارة الأميركية في السودان سابقاً ألبرتو فرنانديز دور مولي في، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، فقال: «أعتقد أن الدور الذي لعبته مولي في كان مضراً جداً للسودان منذ الانقلاب العسكري في تشرين الأول 2021».

وأضاف فرنانديز أنه متسائلاً: من صاحب القرار الأخير في ملف السودان؟ بيريللو أو مولي في، التي تتمتع بنفوذ أكثر في الخارجية والحكومة لتحديد سياسة السودان؟.

وقال المبعوث الخاص السابق للسودان وجنوب السودان، دونالد بوث: «يجب أن يكون الشخص الأساسي للحديث مع أطراف النزاع بهدف انخراطهم، وهذا يشمل الأطراف المتقاتلة والمتأثرة بالنزاع، بالإضافة إلى الأطراف الخارجية التي تدعم الأطراف المتنازعة أو تحاول التوسط بينهم أو تسهيل المفاوضات».

وتابع بوث متحدثاً عن مثال السودان تحديداً: «في حالة السودان، من الصعب أن نرى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يوافقون على وقف القتال والالتزام بمسار سياسي، إلا أن يصبح داعموهم مستعدين للضغط عليهم للقيام بذلك».

( الشرق الأوسط)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:18 | 2024-02-28
18:00 | 2024-02-28
17:33 | 2024-02-28
16:38 | 2024-02-28
16:29 | 2024-02-28
16:15 | 2024-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24