ضباط كبار يحذّرون.. بن غفير سيشعل القدس بقراره

حذر ضباط كبار في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، من أن فرض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قيودا على دخول فلسطينيي 48 للمسجد الأقصى، قد يشعل الأوضاع في القدس المحتلة.



ونقلت القناة 12 العبرية الخاصة عن مسؤولين كبار في الشرطة قولهم إنه "في نهاية الأسبوع المقبل، سيتم اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيتم فرض قيود على وصول عرب إسرائيل إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان".

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وقال الضباط: "إذا اتخذ القرار الحساس استجابة لمطالب بن غفير، فإن ذلك قد يؤدي إلى اشتعال القدس والمدن المختلطة في الداخل الفلسطيني".(عربي21)