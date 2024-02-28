أميركا تدرس إسقاط مساعدات جواً على غزّة

Advertisement

نقل موقع "أكسيوس" عن أربعة مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس إسقاط مساعدات جواً على غزة مع تزايد صعوبة توصيل المساعدات برياً.وتتصاعد مخاوف من كارثة إنسانية في غزة بينما تواصل إسرائيل حملتها العسكرية في القطاع ردا على هجوم شنته حماس داخل إسرائيل في 7 تشرين الأول وأدّى إلى استشهاد نحو 1160 شخصاً، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.وأدّت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزّة إلى استشهاد ما لا يقل عن 29954 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع.ومع استمرار القوات الإسرائيلية في منع دخول المساعدات إلى شمال غزة والسماح بدخولها بكميات ضئيلة إلى مناطق أخرى في القطاع قال برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء إن ما لم يحدث أي تغيير، فإن شمال غزة يواجه مجاعة وشيكة.