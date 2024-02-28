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عربي-دولي

الكونغرس الأميركي يتوصّل لاتفاق في شأن التمويل الحكومي

Lebanon 24
28-02-2024 | 18:00
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ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن المشرعين الأميركيين توصلوا إلى اتفاق تمويل حكومي يتضمن ستة مشروعات قوانين للمخصصات بالإضافة إلى إجراء من شأنه أن يؤجل الموعد النهائي لإغلاق الحكومة حتى مارس بدلا من السبت المقبل.
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وأوردت الصحيفة تقريرها نقلاً عن معاون في الكونغرس لم تذكر اسمه.
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