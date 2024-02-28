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عربي-دولي
طبيب بايدن يكشف مدى قدرة الرئيس على الاستمرار بمهامه
Lebanon 24
28-02-2024
|
19:18
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قال طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن إن "الرئيس يمارس التمارين الرياضية خمسة أيام على الأقل في الأسبوع وهو في حالة صحية تمكنه من أداء مهامه".
وجاء ذلك في مذكرة الفحص البدني السنوي لبايدن الذي أظهر أنه كانت لديه قناة جذرية العام الماضي ويخضع لعلاج توقف التنفس أثناء النوم لكنه بصحة جيدة.
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وكتب الدكتور كيفن أوكونور أن بايدن البالغ من العمر81 عاماً لا يزال يعاني من مشية متيبسة، لكنها لم تتفاقم منذ العام الماضي.
وأضاف أن "بايدن يعاني من اعتلال الأعصاب الطرفية" في كلا القدمين والارتجاع المعدي المريئي والحساسية والتهاب في المفاصل الفقرية يتم علاجه بالأدوية".
وأوضح أوكونور: "يشعر الرئيس بحالة جيدة ولم يكشف الفحص الطبي هذا العام عن أي مخاوف جديدة. لا يزال في حالة صحية تمكنه من أداء مهامه وتنفيذ جميع مسؤولياته بالكامل دون أي استثناءات أو مواءمات".
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