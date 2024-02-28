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صحة

هام جداً.. توصية بحصول هذه الفئة على جرعة من لقاح كوفيد في الربيع

Lebanon 24
28-02-2024 | 23:29
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قامت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الأربعاء بالتوقيع على استخدام جرعة سنوية ثانية من لقاحات كوفيد محدثة للبالغين بدءا من سن 65 عاما.

وتأتي التوصية النهائية من المديرة ماندي كوهين بعدما  قالت مجموعة استشارية من الخبراء للمراكز أمس الأربعاء إن الأميركيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر يجب أن يحصلوا على جرعة سنوية ثانية من اللقاح في فصل الربيع، مما يعزز توصيات لهم من العام الماضي.
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وأضافت كوهين "معظم حالات الوفاة وحالات العلاج في المستشفيات بسبب كوفيد-19 العام الماضي كانت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر. يمكن لجرعة لقاح أخرى أن توفر حماية إضافية ربما انخفضت بمرور الوقت للأشخاص الأكثر عرضة للخطر".

وقالت المراكز إن اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لها صوتت بأغلبية 11 صوتا مقابل صوت واحد لصالح التوصية بحصول الأميركيين الأكبر سنا على جرعة أخرى في الربيع.

يُشار إلى أنه في العام الماضي، أوصت اللجنة فقط بجرعة إضافية اختيارية لتلك الفئة العمرية. (سكاي نيوز)

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