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عربي-دولي

خلال شهر رمضان.. واشنطن تدعو إسرائيل للسماح بوصول المصلين للأقصى

Lebanon 24
28-02-2024 | 23:32
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دعت الولايات المتحدة إسرائيل أمس الأربعاء إلى السماح للمصلين من الضفة الغربية بالوصول إلى المسجد الأقصى في القدس خلال شهر رمضان، بعدما دعا وزير إسرائيلي يميني متطرف إلى منعهم من ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين "في ما يتعلق بالأقصى، فإننا نواصل حثّ إسرائيل على تسهيل الوصول إلى جبل الهيكل للمصلين المسالمين خلال شهر رمضان بما يتفق مع الممارسات السابقة"، مستخدما التسمية اليهودية للموقع.
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وأضاف "هذا ليس فقط الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، ولا يتعلق الأمر فقط بمنح الناس الحرية الدينية التي يستحقونها ولهم الحق فيها، ولكنها أيضا مسألة مهمة بشكل مباشر لأمن إسرائيل".

وتابع ميلر "ليس من مصلحة إسرائيل الأمنية تأجيج التوترات في الضفة الغربية أو في المنطقة الأوسع".

وتقيّم إسرائيل سبل إدارة تدفق المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الذي يبدأ في 10 أو 11آذار.

ويأتي شهر الصيام في الوقت الذي تواصل إسرائيل حملتها عسكرية في قطاع غزة ردا على هجوم كبير شنته حماس داخل إسرائيل في 7 تشرين الأول.

من جهتها، دعت حركة حماس إلى تحرك جماهيري في الأقصى مع بداية شهر رمضان.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه "لا ينبغي السماح" للفلسطينيين من الضفة الغربية بالدخول إلى القدس للصلاة خلال شهر رمضان.

وشدد بن غفير على أنه "لا يمكننا المخاطرة"، مشيرا إلى أنه "لا يمكننا أن يكون لنا نساء وأطفال رهائن في غزة ونسمح باحتفالات حماس في جبل الهيكل".(سكاي نيوز)



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