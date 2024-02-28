"الحقنة المميتة" تفشل في إعدام أخطر قاتل في أميركا.. والسبب؟

أرجأت ولاية أيداهو الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام في القاتل المتسلسل توماس كريش، أحد أقدم السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في الولايات المتحدة، وذلك بعد محاولة فاشلة لاستخدام حقنة مميتة.



وسجن كريش (73 عاما) عام 1974، وأدين بخمس جرائم قتل في ثلاث ولايات ويشتبه في ارتكاب عدة جرائم أخرى.

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وكان يقضي بالفعل عقوبة السجن مدى الحياة عندما ضرب زميله في السجن ديفيد ديل جنسن (22 عاما) حتى الموت في عام 1981 وهي الجريمة التي كان من المقرر إعدام كريتش بسببها بعد أكثر من أربعة عقود.



توماس كريش كان من المقرّر إعدامه بالفعل بالحقنة المميتة في الساعة 10 صباحا يوم أمس الأربعاء 28 شباط، قبل اعتبار عملية الإعدام غير قابلة للمضي قدما. ففي الساعة 11 صباحا، أكد الفريق الطبي الذي يعمل على إعدام كريتش ،أنهم لم يتمكنوا من إنشاء خط وريدي مما تسبب في عدم القدرة على مواصلة عملية الإعدام.