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عربي-دولي

بعد صدور نتائج فحوصاته الطبية.. بايدن: "أبدو أصغر من سني بكثير" (فيديو)

Lebanon 24
29-02-2024 | 00:22
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بعدما خضع الرئيس الأميركي جو بايدن البلغ من العمر 81 عاماً والساعي إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض، للفحص الطبي السنوي، وفيما أكدت نتائج هذا الفحص أن بايدن الذي تعرض للعديد من الانتقادات حول مسألة قدراته الصحية والذهنية على السواء، خصوصا من خصمه اللدود دونالد ترامب، بحالة جيدة، أتى أول تعليق من الرئيس الحالي.

إذ قال بايدن في رده على أحد الصحافيين، مساء أمس الأربعاء، الذي سأله عما إذا كان هناك أي مستجدات مقلقة حول صحته على الأميركيين أن يعلموا بها: "الأطباء يرون أنني شاب جداً". وأردف ممازحاً خلال مناقشة حول السلامة العامة في البيت الأبيض: "يرون أنني أبدو أصغر من سني بكثير".
 
 
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أتى هذا التعليق بعدما أكد طبيبه في وقت سابق أمس إثر خضوعه للفحص الطبي السنوي، أن الرئيس يمارس التمارين الرياضية خمسة أيام على الأقل في الأسبوع، وهو "في حالة صحية تمكنه من أداء مهامه".

وأوضح الدكتور كيفن أوكونور في مذكرة الفحص البدني السنوي لبايدن، أنه كانت لديه قناة جذرية العام الماضي ويخضع لعلاج توقف التنفس أثناء النوم، لكنه بصحة جيدة.

كما أضاف أن بايدن (81 عاما) لا يزال يعاني من مشية متيبسة، لكنها لم تتفاقم منذ العام الماضي.

وكتب أوكونور "يشعر الرئيس بحالة جيدة ولم يكشف الفحص الطبي هذا العام عن أي مخاوف جديدة... لا يزال في حالة صحية تمكنه من أداء مهامه وتنفيذ جميع مسؤولياته بالكامل من دون أي استثناءات أو مواءمات".

ويعاني بايدن من "اعتلال الأعصاب الطرفية" في كلا القدمين والارتجاع المعدي المريئي والحساسية والتهاب في المفاصل الفقرية يتم علاجه بالأدوية.

أما فحص القدرات الذهنية أو العقلية، والتي كانت محل اهتمام مؤخراً، فأكدت المتحدثة باسم البيض الأبيض أن الرئيس الحالي لم يخضع له، "لأنه لا يحتاج لذلك".

ويتزايد الاهتمام بشأن صحة الرئيس هذا العام مع ترشحه للفوز بولاية ثانية، بصفته أكبر رئيس سنا في تاريخ الولايات المتحدة.

كما يتزايد التركيز على تلك المسألة إثر ظهوره مرتبكاً في بعض المناسبات وقد خلط في أسماء المسؤولين والرؤساء.

فيما أبدت شريحة واسعة من الديمقراطيين في استطلاعات حديثة أن بايدن أكبر من أن يترشح ثانية، لاسيما أنه سيبلغ الـ 86 بنهاية ولايته الثانية في حال فاز بالانتخابات المرتقبة في تشرين الثاني المقبل. (العربية)
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