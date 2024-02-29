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عربي-دولي

غالبيتهم من الأطفال والنساء.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لعدة مواقع بغزة

Lebanon 24
29-02-2024 | 00:23
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استشهد اليوم الخميس، العشرات من الفلسطنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي على مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، إن 25 شهيدا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
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الشهداء وفق المصادر، تم انتشالهم من تحت ركام منازل مأهولة استهدفها جيش العدو الإسرائيلي في مخيمي النصيرات والبريج.

وبحسب المصادر، لا يزال هناك عشرات المفقودين جاري البحث عنهم إثر استهداف الطيران الإسرائيلي لمربعات سكنية في المخيمين.

كما أكدت المصادر أن المدفعية الإسرائيلية كثفت من قصفها لخان يونس جنوب غزة، وفي عدة مناطق، وأن مستشفى غزة الأوروبي استقبل جثامين خمسة شهداء، وهناك آخرون لم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم من كثافة الضربات الإسرائيلية.

وكانت مصادر طبية تابعة لحركة "حماس" قد أفادت بأن مستشفى كمال عدوان الذي يعد آخر مستشفى في شمال غزة، قد خرج عن الخدمة.

وقالت المصادر الطبية إن سكان شمال قطاع غزة باتوا بلا أي خدمات صحية نتيجة توقف مولد مستشفى كمال عدوان عن العمل.

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى استشهاد ما لا يقل عن 29954 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع. (سكاي نيوز)
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