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الفاتيكان يكشف تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس

Lebanon 24
29-02-2024 | 00:45
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أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس (87 عاما) الذي يعاني منذ عدة أيام من "رشح خفيف" أجرى فحوصات في مستشفى بروما صباح الأربعاء.
وقال الفاتيكان في بيان إنه "بعد اللقاء العام، توجه البابا فرنسيس إلى مستشفى جيميلي في جزيرة تيبيرين لإجراء فحوصات، ثم عاد إلى الفاتيكان".
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غادرت سيارة البابا البيضاء وهي من نوع فيات 500 المستشفى الواقع في وسط العاصمة الإيطالية حوالى الساعة 12:00 (11:00 ت غ) وسط مواكبة من الشرطة كما أفادت مصورة وكالة فرانس برس.


في وقت سابق صباحا، عقد خورخي بيرغوليو لقاءه العام الأسبوعي في الفاتيكان لكنه لم يقم بتلاوة النص بنفسه. واعتذر أمام آلاف المؤمنين قبل أن يوكل أحد مساعديه بالقراءة قائلا: "ما زلت أعاني من رشح خفيف".
عانى البابا فرنسيس الذي يتنقل على كرسي متحرك، سلسلة مشاكل صحية في السنوات الماضية لا سيما في ركبتيه ووركه والقولون.
خضع أيضا لعملية جراحية في البطن في حزيران وألغى زيارته الى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (COP28) في كانون الاول بسبب إصابته بالتهاب الشعب الهوائية. (سكاي نيوز)

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