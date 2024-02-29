مبعوث أميركا السابق بشأن ايران يدعو "لتدفيع" طهران الثمن

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دعا المبعوث الأميركي الخاص السابق بشأن إيران برايان هوك إلى ضرورة الرد بقوة على هجمات الفصائل أو المجموعات الموالية لطهران في المنطقة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وقال هوك الذي تولى هذا المنصب خلال عهد دونالد ترامب، "ينبغي على الرئيس الأميركي جو بايدن أن يجعل إيران تدفع ثمنا مباشرا عن هجمات وكلاء مدعومين من قبلها على قوات أميركية".هجوم مباشركما أضاف أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ "ينبغي لإدارة بايدن أن تعلن أنها لا تفرّق بين إيران ووكلائها وأي شيء يفعله أي وكيل ستنسبه إلى النظام الحاكم الإيراني وستحاسبهم كما لو كان هجوما مباشرا". وأوضح أنه لا يعتقد أن طهران "تكبدت ما يكفي من التكاليف المباشرة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ردت على جماعات مثل كتائب حزب الله العراقية المسلحة وقوات أخرى تعمل بالوكالة عن السلطات الإيرانية.إلى ذلك، ذكر أمام المشرعين أن لطهران تاريخا من "تنفيذ عمليات في المنطقة الرمادية"، معتبراً "أنها تترك وكلاءها يموتون بدلا منها".وشدد هوك الذي قد يضطلع بدور في حكومة ترامب من جديد إذا تغلب على بايدن بالانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني المقبل، على أن طهران لا تشعر بأي ألم حالياً، مؤكداً أن وكلاءها لن يوقفوا الهجمات قبل أن "يخبتر النظام الحاكم الشعور بالألم دون الإفلات من العقوبة"، وفق ما نقلت وكالة رويترز اليوم الخميس.170 هجوماومنذ هجوم حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة يوم السابع من تشرين الأول الماضي، واشتعال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، شنت فصائل مدعومة من إيران 170 هجوما على قوات أميركية في العراق وسوريا. (العربية)