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ذكرت مجلة "Foreign Policy" الأميركية أن "إسرائيل لم تُخفِ نيتها مطاردة قادة حماس خارج غزة ردًا على هجوم السابع من تشرين الأول. وقال رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، في تسجيلات نُشرت في 4 كانون الأول 2023، إن إسرائيل ستقتل قادة حماس "في كل مكان، في غزة، في الضفة الغربية، في لبنان، في تركيا، في غزة، في قطر". والواقع أن الحملة الإسرائيلية جارية بالفعل. ففي الثاني من كانون الثاني، أدت غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة في بيروت إلى مقتل صالح العاروري، نائب الزعيم السياسي لحركة حماس ومسؤول الاتصال المهم مع حزب الله في لبنان".وبحسب المجلة، "ربما لا توجد دولة أخرى تتمتع بالمستوى ذاته من الخبرة والمهارة في تنفيذ الاغتيالات مثل إسرائيل. في مواجهة الهجمات، والحروب، والتهديدات الوجودية عبر تاريخها، ردت إسرائيل مراراً وتكراراً على تحدياتها الجيوسياسية بحملات الاغتيالات. ومع ذلك، تكشف تجربة إسرائيل أيضًا عن المخاطر والقيود الاستراتيجية العديدة لهذا النهج. وبينما ستلاحق إسرائيل قادة حماس في كل أنحاء العالم في الأشهر والسنوات المقبلة، يتعين على صناع القرار فيها أن يزنوا بعناية الفوائد والمخاطر المحتملة لحملتها وأن يدركوا أنه حتى سلسلة ناجحة من الاغتيالات لقادة حماس لن تحل التهديدات التي تواجهها إسرائيل أو توفر الأمن على المدى الطويل".وبحسب المجلة، "تستطيع إسرائيل أن تستفيد بطرق عديدة من الجهود العالمية الرامية إلى اغتيال زعماء حماس. ومن خلال إعلان حملتها علناً، من المحتمل أن تكون إسرائيل قد عطلت بالفعل العمل اليومي للجماعة بينما يحاول قادتها تقليص ظهورهم. وسوف يكافح إسماعيل هنية ويحيى السنوار وغيرهما من كبار قادة حماس من أجل توفير أكثر من مجرد التوجيه الاستراتيجي الأساسي لأنهم يتجنبون الاتصالات الإلكترونية، ويبقون في حالة تنقل، ويتخطون الاجتماعات والتجمعات الأخرى. عندما تقوم إسرائيل بتنفيذ اغتيالات، فإن فقدان الطواقم، وخاصة القادة السياسيين والعملياتيين، سيؤدي إلى تدهور المعرفة والخبرة والقيادة التي تعتبر بالغة الأهمية لعمل المنظمة".وتابعت المجلة، "إذا أضفنا إلى الخسائر التي منيت بها حماس نتيجة للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، فإن سلسلة ناجحة من الاغتيالات من شأنها أن تقلل مؤقتاً من التهديد بشن هجمات مستقبلية من جانب حماس. ومن الممكن أيضًا أن يتم ردع القادة الجدد الذين يظهرون داخل حماس في أعقاب مثل هذه الحملة عن شن هجمات ضد إسرائيل خوفًا من استهدافهم شخصيًا. كما أن حملة الاغتيالات من شأنها أن ترفع الروح المعنوية العامة في إسرائيل. ومن المرجح أن تخفف معاقبة من يقفون وراء الهجوم بعض الضغوط السياسية الداخلية وتساهم في استعادة ثقة الجمهور في مجتمع الاستخبارات والجيش الإسرائيلي. كما أن من شأن حملة الاغتيالات على نطاق واسع أن تجعل احتمالات وقف إطلاق النار في غزة أكثر قبولاً للشعب الإسرائيلي".بحسب المجلة، "سعياً لتحقيق هذه الفوائد، بدأت إسرائيل حملة الاغتيالات ضد قادة حماس. ومع ذلك، فإن مثل هذه الحملة محفوفة بالمخاطر. ويتركز قادة حماس الذين يعيشون خارج الأراضي الفلسطينية في المقام الأول في لبنان وسوريا، على الرغم من أن العديد من كبار شخصياتها يعيشون في قطر وتركيا. إن محاولات قتل قادة حماس في أي من هذين البلدين الأخيرين تحمل في طياتها مخاطر دبلوماسية كبيرة. فمن شأن المحاولات الفاشلة أو الاغتيالات المكتشفة أن تقوض بشدة العلاقات الإسرائيلية مع قطر وتركيا ويمكن أن تزيد من الدعم الدبلوماسي أو المالي من هذين البلدين لحماس. وفي 6 كانون الأول 2023، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن إسرائيل "ستدفع ثمنا باهظا للغاية" إذا حاولت اغتيال أعضاء من حركة حماس في بلاده. وعلى مدى الأسابيع التسعة التالية، ألقت الشرطة التركية القبض على أكثر من 40 شخصًا يشتبه في تجسسهم لصالح الموساد".وتابعت المجلة، "بحسب ما ورد، تدرك إسرائيل تمامًا هذه المخاطر، وقد أعرب مسؤولون سابقون عن شكوكهم في أن إسرائيل ستحاول تنفيذ اغتيالات في البلدين بسبب علاقاتهما العسكرية مع الناتو والعلاقات الاقتصادية مع الغرب وإسرائيل نفسها. وفي الواقع، يمكن لإسرائيل أن تحاول التحايل على المخاطر الدبلوماسية بطريقتين. أولاً، يمكنها الانتظار حتى يغادر قادة حماس تركيا وقطر إلى بلدان حيث يكون رد الفعل الدبلوماسي السلبي أقل. ومع ذلك، ونظرًا لإدراكهم للتهديدات الموجهة ضدهم، فمن المحتمل جدًا أن يتجنب قادة حماس السفر الدولي إلى المناطق التي يمكن استهدافهم فيها بسهولة أكبر. والخيار الثاني أمام إسرائيل هو محاولة تنفيذ عمليات اغتيال ذات طابع منخفض، والتي تخفي تورط إسرائيل من خلال جعل الوفاة تبدو طبيعية أو مصادفة".وأضافت المجلة، "من الناحية الواقعية، نظرًا لأن إسرائيل أعلنت علنًا عن حملة الاغتيالات ردًا على هجوم 7 تشرين الأول، فإن وفاة أي زعيم من حماس في المستقبل سوف تثير اتهامات فورية ضدها، بغض النظر عن تورطها الفعلي. ونتيجة لهذا، فحتى عمليات القتل البسيطة التي نجحت في إخفاء دور إسرائيل لن تحميها من التداعيات الدبلوماسية. كما أن اغتيال زعماء حماس يهدد أيضاً بعرقلة المفاوضات بشأن الرهائن. وبما أنه يعتقد أن أكثر من 100 رهينة لا يزالون في الأسر، فإن هذا القلق لا يزال قائما. وبالإضافة إلى المخاطر الدبلوماسية، فإن الاغتيالات الإسرائيلية لقادة حماس قد تؤدي إلى تكثيف الهجمات الانتقامية من جانب الجماعات المتحالفة مع حماس، مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن".وبحسب المجلة، "في الواقع، فإن حملات الاغتيالات، بغض النظر عن مدى اتساعها وفعاليتها، لم تحل أبدًا مشاكل إسرائيل مع الفلسطينيين ولن تفعل ذلك أبدًا. خلال الانتفاضة الثانية، شنت إسرائيل حملة القتل المستهدف الأكثر شمولاً في تاريخها، حيث نفذت ما يقرب من 1000 عملية اغتيال بين عامي 2000 و2005، وفقًا للصحفي الاستقصائي الإسرائيلي رونين بيرغمان. وقد أهلكت حملتها قيادة حماس، فضلاً عن فصائل داخل فتح والجهاد الإسلامي الفلسطيني، ووضعت حداً لموجة من الهجمات الانتحارية ضد إسرائيل. ومع ذلك، نجت هذه المجموعات. فقد تمكنت حماس من إعادة تجميع صفوفها سياسياً وعسكرياً والسيطرة على غزة في عام 2007".وختمت المجلة، "يتعين على القادة الإسرائيليين أن يدركوا الحدود الاستراتيجية لحملتهم. فالقوة وحدها، بما في ذلك الاغتيالات، لا تستطيع حل التهديد".