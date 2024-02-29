الأمور خرجت عن السيطرة في ولاية أميركية.. حالة طورائ في 60 منطقة بسبب الحرائق! (فيديو)

بلغت مساحة حريق غابات Smokehouse Creek المستمر في ولاية تكساس الأميركية، نحو 344 ألف هكتار، حيث امتدت إلى أراضي ولاية أوكلاهوما المجاورة، وفق ما أفادت قناة "سي إن إن".



ونقلت القناة على خدمات الإطفاء المحلية أن "حريق Smokehouse Creek الأكبر من بين الحرائق التي تشتعل حاليا في تكساس غطى مساحة حوالي 344 ألف هكتار وامتد أيضا إلى أوكلاهوما، حيث دمر حتى ظهر الأربعاء نحو 13 ألف هكتار". مؤكدة أنه "حتى الآن تم احتواء 3% فقط من الحريق".

السلطات الأميركية تعلن حالة الكوارث في 60 مقاطعة بولاية #تكساس بسبب خروج حرائق الغابات عن نطاق السيطرة pic.twitter.com/8ak7YgEHir — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 29, 2024 Advertisement

وفي وقت سابق أعلن حاكم ولاية تكساس، غريغ إيبوت، حالة الطوارئ في 60 منطقة بالولاية بسبب حرائق الغابات المدمرة.





ويوم الأربعاء أفاد وسائل الإعلام الأميركية بأن مساحة حريق Smokehouse Creek تجاوز 200 ألف هكتار. وقالت قناة "سي أن أن" إن هذا الحريق هو ثاني أكبر حريق في تاريخ تكساس. (روسيا اليوم)