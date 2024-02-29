Advertisement

عربي-دولي

الأمور خرجت عن السيطرة في ولاية أميركية.. حالة طورائ في 60 منطقة بسبب الحرائق! (فيديو)

Lebanon 24
29-02-2024 | 03:07
A-
A+
Doc-P-1169775-638447980695431109.jpeg
Doc-P-1169775-638447980695431109.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بلغت مساحة حريق غابات Smokehouse Creek المستمر في ولاية تكساس الأميركية، نحو 344 ألف هكتار، حيث امتدت إلى أراضي ولاية أوكلاهوما المجاورة، وفق ما أفادت قناة "سي إن إن".

ونقلت القناة على خدمات الإطفاء المحلية أن "حريق Smokehouse Creek الأكبر من بين الحرائق التي تشتعل حاليا في تكساس غطى مساحة حوالي 344 ألف هكتار وامتد أيضا إلى أوكلاهوما، حيث دمر حتى ظهر الأربعاء نحو 13 ألف هكتار". مؤكدة أنه "حتى الآن تم احتواء 3% فقط من الحريق".
 
Advertisement
 
وفي وقت سابق أعلن حاكم ولاية تكساس، غريغ إيبوت، حالة الطوارئ في 60 منطقة بالولاية بسبب حرائق الغابات المدمرة.


ويوم الأربعاء أفاد وسائل الإعلام الأميركية بأن مساحة حريق Smokehouse Creek تجاوز 200 ألف هكتار. وقالت قناة "سي أن أن" إن هذا الحريق هو ثاني أكبر حريق في تاريخ تكساس. (روسيا اليوم)
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2024-02-29
05:27 | 2024-02-29
05:21 | 2024-02-29
04:44 | 2024-02-29
04:17 | 2024-02-29
04:04 | 2024-02-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24