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عربي-دولي
حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي لغزة تتجاوز الـ30 ألف شخص!
Lebanon 24
29-02-2024
|
03:14
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تجاوزت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي الـ30 ألف شخص.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الخميس: "عدد الشهداء تجاوز الـ30 ألفا بعدما وصل إلى مستشفيات القطاع ليل الأربعاء الخميس 79 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن".
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ومن الجانب الإسرائيلي، بلغ عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من تشرين الاول 582 قتيلا، وعدد المصابين 3007.
ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ146 حيث يتواصل القصف وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان. (روسيا اليوم)
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