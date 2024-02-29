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عربي-دولي
"عنق الزجاجة".. ما هي أبرز كوابل الاتصالات في البحر الأحمر؟
Lebanon 24
29-02-2024
|
08:00
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جاء في "الحرة": في الوقت الذي أصبح فيه المرور بمنطقة البحر الأحمر محفوفا بالمخاطر بسبب تهديدات الحوثيين، إلا أن الأخطار لا تتوقف عند سطح المياه، حيث تعرض كابل بحري قبالة سواحل اليمن لأضرار، فيما تدرس شركات الاتصالات خياراتها لمعرفة كيفية إصلاحه في منطقة حرب، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ.
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الضرر الذي حدث في هذا الكابل الرئيسي للاتصالات، يسلط الضوء على مدى ضعف البنية التحتية تحت سطح البحر خاصة فيما يرتبط بكابلات الاتصالات الرئيسية، والتي تربط دولا وقارات بعضها ببعض، حيث يوجد حوالي 16 نظام كابل في البحر الأحمر تربط أوروبا بآسيا.
ويمر عبر البحر الأحمر 16 كابلا رئيسيا للاتصالات، والتي تعبر من خلالها 17 في المئة من حركة الإنترنت في العالم بحسب تقرير نشره موقع "وايرد"، وتظهر خارطة موقع "سبمارين كيبل ماب" وجود 17 كابلا رئيسيا.
الحكومة اليمنية كانت قد كشفت في بيان صحفي، الثلاثاء، أن الحوثيين يسيطرون على مناطق كوابل: "آسيا - أفريقيا - أوروبا 1 (AAE - 1)"، وكابل "جنوب شرقي آسيا - الشرق الأوسط - أوروبا الغربية 5 (SEA - ME - WE 5)"، و"كابل أفريقيا 1 (Africa - 1)"، وكابل "فلاغ شبكة ألكاتيل - لوسنت الضوئية (FALCON)".
ومن أهم هذه الكوابل "آسيا - أفريقيا - أوروبا 1 (AAE - 1)" والذي يقطع مسافة تقارب الـ 16 ألف ميل (حوالي 26 ألف كلم) على طول قاع البحر، ويربط هونغ كونغ بمرسيليا في فرنسا، ويمر عبر بحر الصين الجنوبي وباتجاه أوروبا، ويساعد في توفير الإنترنت لأكثر من 12 دولة من الهند إلى اليونان وحتى دول أفريقية، بحسب "وايرد".
وهذه الكوابل البحرية تعتبر جزءا هاما من شبكة تضم 550 كابلا حول العالم تحت سطح البحر، والتي تشكل العمود الفقري لشبكة الإنترنت والاتصالات العالمية، والتي تربط نيويورك بلندن ولوس أنجلوس بأستراليا.
وبحسب موقع "سبمارين كيبل ماب" يعبر البحر الأحمر 17 كابلا رئيسيا، وهي:
01- كيبل "رامان" (Raman): يبلغ طوله أكثر من 7 آلاف كلم.
02- كيبل "الهند أوروبا إكسبرس" (IEX): يبلغ طوله أكثر من 10 آلاف كلم.
03- كيبل "سي مي وي-4" (SeaMeWe-4): ويبلغ طوله أكثر من 20 ألف كلم.
04- كيبل "سي مي وي-5" (SeaMeWe-5): ويبلغ طوله 20 ألف كلم.
05- كيبل "بوابة أوروبا والهند" (EIG): يبلغ طوله أكثر من 15 ألف كلم.
06- كيبل "الهند والشرق الأوسط وغرب أوروبا" (IMEWE): يبلغ طوله أكثر من 12 ألف كلم.
07- كيبل "سيكوم/تاتا تي أن جي-يوراسيا" (SEACOM/Tata TGN-Eurasia): يبلغ طوله أكثر من 15 ألف كلم.
08- كيبل "فالكون" (FALCON): يبلغ طوله أكثر من 10 آلاف كلم.
09- كيبل "فلاغ أوروبا-آسيا" (FEA): يبلغ طوله أكثر من 28 ألف كلم.
10- كيبل "سي مي وي-3" (SeaMeWe-3): ويبلغ طوله 39 ألف كلم.
11- كيبل "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-غلف بريدج" (MENA): يبلغ طوله 8 آلاف كلم.
12- كيبل "آسيا أفريقيا أوروبا-1" (AAE-1): يبلغ طوله 25 ألف كلم.
13- كيبل "أفريقيا 2" (2Africa): ويبلغ طوله 45 آلاف كلم.
14- كيبل "أفريقيا 1" (1Africa): ويبلغ طوله 10 آلاف كلم.
15- كيبل "بيس" (PEACE): يبلغ طوله 25 ألف كلم.
16- كيبل "سي مي وي-6" (SeaMeWe-6): يبلغ طوله 22 ألف كلم.
17- كيبل "شرق أفريقيا" (EASSy): يبلغ طوله حوالي 11 ألف كلم. (الحرة)
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