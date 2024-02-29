حادثة مؤسفة في الهند.. ركاب هربوا من حريق اشتعل بقطار فدهسم آخر!

لقي شخصان على الأقل حتفهما، وأصيب آخرون دهسهم قطار في ولاية جهارخاند الهندية.



وبحسب التفاصيل وما ذكرته قناة NDTV ، فإن القتلى كانوا ركابا يحاولون الفرار من قطارهم الذي اشتعلت فيه النيران من الجانب الخطأ عندما سحقهم القطار الآخر. إلا أن المسؤولين في الهند نفوا التقارير عن الحريق.

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وأفادت القناة بأن الأشخاص الذين يسافرون على متن قطار أنجا إكسبريس من بهاجالبور إلى بنغالورو نزلوا من القطار، بعد أن انتشرت شائعات عن حريق على متن القطار مما أدى إلى حالة من الذعر.



وقالت إنه "أثناء محاولتهم الركض عبر السكة الحديدة هربا من الحريق المزعوم، دهسهم قطار آخر".



ومع ذلك، قالت خطوط السكك الحديدية الشرقية إن الضحايا لم يكونوا ركابا ولكنهم كانوا يسيرون على السكة عندما صدمهم قطار. كما نفت الشركة التقارير التي تفيد بحدوث حريق.

وبعد الحادث الذي وقع شرقي الهند، بدأت عملية إنقاذ واسعة النطاق بمشاركة فرق طبية وسيارات إسعاف وشرطة النقل



وتخشى السلطات، أن يكون عدد من الأشخاص قد لقوا حتفهم، على الرغم من عدم تأكيد العدد الدقيق. (روسيا اليوم)