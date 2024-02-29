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عربي-دولي

الجوع يهدد معظم السكان.. و"مجزرة" إسرائيلية جديدة تخلف 70 قتيلاً في غزة

Lebanon 24
29-02-2024 | 06:11
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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة مُروّعة قتل خلالها صباح اليوم أكثر من 70 شخصاً وأصاب أكثر من 250 جريحاً لمواطنين كانوا يبحثون عن لقمة العيش جنوب غرب مدينة غزة حيث أنهم ذهبوا للحصول على الغذاء وعلى مساعدات بعد تجويعهم وتجويع أكثر من 700 ألف إنسان يستمر لـ146 يوماً". 
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وحمِّل المكتب "الإدارة الأميركية والرئيس جو بايدن شخصياً والمجتمع الدولي وإسرائيل وكذلك المنظمات الدولية التي تنصلت من مسؤولياتها، المسؤولية الكاملة عن عمليات القتل الجماعي والمجزرة والمروعة وحرب الإبادة وحرب التجويع".
وناشد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "كل دول العالم بالتدخل الفوري والعاجل من أجل الضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء".
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