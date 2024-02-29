لازاريني: "لا يوجد ما يكفي من علف الحيوانات ليأكله الناس في شمال غزة"

قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إنه "لا يوجد ما يكفي من علف الحيوانات ليأكله الناس في شمال غزة".

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وأضاف لازاريني أن "هناك مجاعة من صنع الإنسان تلوح في الأفق"، مؤكدا أنه "يتم منع المساعدات من الوصول للشمال بدل أن تزداد، حيث قل عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة للنصف خلال شهر شباط".وشدد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع لدواعي إنسانية. (روسيا اليوم)