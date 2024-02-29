إيران تطلق قمرًا اصطناعيا من قاعدةٍ روسية.. وحذر غربي من الخطوة

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أعلنت إيران، الخميس، أنها أطلقت من روسيا قمرا اصطناعيا للاستشعار عن بعد والتصوير إلى المدار، من "قاعدة فستوتشيني الروسية" على بعد حوالي 8 آلاف كيلومتر شرق موسكو، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع بور، أن القمر الاصطناعي "صنع داخل البلاد بالكامل على يد المتخصصين وبالتعاون مع الشركات المعرفية في معهد بحوث الفضاء الإيراني"، وفق ما نقلت عنه "إرنا".ولفت زراع بور إلى أن إيران نفّذت خلال العامين الماضيين والشهر الماضي "12 عملية إطلاق للأقمار الاصطناعية" وهو عدد يتجاوز عمليات الإطلاق التي تمّت على مدى عقد من 2011 حتى يونيو 2021، على حد قوله.وأعلنت إيران في ينايكانون الثاني أنها أطلقت ثلاثة أقمار اصطناعية إلى المدار بشكل متزامن بعد حوالى أسبوع على إطلاق الحرس الثوري قمرا صناعيا للأبحاث.