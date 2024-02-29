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عربي-دولي

الرئيس الصيني: التعاون مع أفريقيا "حجر زاوية مهم"

Lebanon 24
29-02-2024 | 07:44
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أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن بلاده ستعمل على إعلاء صوت الاقتصادات النامية في العالم، مما يؤكد حملته لتقديم بديل للقيادة الأميركية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" مساء أمس الأربعاء أن شي أبلغ رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو خلال زيارته لبكين أن "الصين تعتبر دائماً التضامن والتعاون مع الدول الأفريقية حجر زاوية مهم في سياستنا الخارجية"، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
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وقال الرئيس الصيني إنه يتعين على البلدين تعزيز التنسيق بينهما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و"العمل بشكل مشترك على حماية مصالح أفريقيا والدول النامية".

وتكثف الصين في عهد شي جهودها لجذب الاقتصادات الناشئة فيما يسمى بدول الجنوب العالمي، التي تمتد عبر أميركا الجنوبية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.

كما أطلق شي مبادرة الحزام والطريق باعتبارها بديلاً شاملاً للنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، ودفع لتوسيع مجموعة بريكس؛ وقدم بلاده على أنها صانعة للسلام وسط القتال في أوكرانيا وغزة.
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