18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
المفوض السامي لحقوق الإنسان: غزة تشهد يومياً جرائم حرب
Lebanon 24
29-02-2024
|
07:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن جميع أطراف الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" ترتكب جرائم حرب، ودعا إلى التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "ترتكب جميع الأطراف انتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم الحرب وربما جرائم أخرى بموجب القانون الدولي".
Advertisement
وأضاف "لقد حان الوقت، وربما فات الأوان، للسلام والتحقيق والمساءلة".
وقال تورك، الذي كان يعرض تقريراً عن وضع حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، إن مكتبه سجل "العديد من الحوادث التي قد تصل إلى مستوى جرائم حرب على يد القوات الإسرائيلية".
وأضاف أن هناك مؤشرات أيضاً على أن القوات الإسرائيلية شاركت في "استهداف عشوائي أو غير متناسب" في انتهاك للقانون الدولي. وتقول إسرائيل إنها تبذل كل ما في وسعها لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.
وقال تورك إن احتمال شن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح الحدودية الجنوبية، التي تشير التقديرات إلى تكدس نحو 1.5 مليون شخص فيها بعد أن فروا من منازلهم هربا من العمليات الإسرائيلية "سيحوِل الكابوس الذي يعيش فيه السكان في غزة إلى بعد جديد من الواقع المرير".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر مهم.. هذا هو دولار الرواتب الجديدة
Lebanon 24
خبر مهم.. هذا هو دولار الرواتب الجديدة
13:30 | 2024-02-28
28/02/2024 01:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى جميع العسكريين والموظفين.. هذه مراسيم "الزيادات المالية" من الحكومة
Lebanon 24
إلى جميع العسكريين والموظفين.. هذه مراسيم "الزيادات المالية" من الحكومة
12:39 | 2024-02-28
28/02/2024 12:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة نجلها.. والدة الممثل فادي ابراهيم في ذمة الله
Lebanon 24
بعد وفاة نجلها.. والدة الممثل فادي ابراهيم في ذمة الله
12:44 | 2024-02-28
28/02/2024 12:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تعلم برحيل ابنها.. هذا ما حصل مع والدة فادي ابراهيم قبل وفاتها
Lebanon 24
لم تعلم برحيل ابنها.. هذا ما حصل مع والدة فادي ابراهيم قبل وفاتها
14:20 | 2024-02-28
28/02/2024 02:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى سارة.. هكذا أصبحت الرواتب وإليكم الأرقام
Lebanon 24
بُشرى سارة.. هكذا أصبحت الرواتب وإليكم الأرقام
12:27 | 2024-02-28
28/02/2024 12:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2024-02-29
مفاجئة مدوية عن كورونا.. هكذا بدأت الجائحة
09:34 | 2024-02-29
المفاوضات متعثرة.. عقدة كبيرة تحول دون التوصل لهدنة في غزة قبل رمضان
09:07 | 2024-02-29
"طيور الخير".. تفاصيل عملية الجيشين المصري والإماراتي في سماء غزة
09:01 | 2024-02-29
بعد تهميش قرارات بن غفير.. إسرائيل تدرس قيود الدخول للأقصى خلال رمضان
08:49 | 2024-02-29
وسط ظروف غامضة.. العثور على إبن الـ10 سنوات مقتولاً خنقاً في هذا البلد العربي
08:39 | 2024-02-29
مقتل زعيم المعارضة في تشاد بنفس طريقة مقتل والدته
فيديو
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
03:38 | 2024-02-29
29/02/2024 17:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
29/02/2024 17:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
29/02/2024 17:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24