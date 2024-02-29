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المفوض السامي لحقوق الإنسان: غزة تشهد يومياً جرائم حرب

Lebanon 24
29-02-2024 | 07:49
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أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن جميع أطراف الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" ترتكب جرائم حرب، ودعا إلى التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "ترتكب جميع الأطراف انتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم الحرب وربما جرائم أخرى بموجب القانون الدولي".
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وأضاف "لقد حان الوقت، وربما فات الأوان، للسلام والتحقيق والمساءلة".

وقال تورك، الذي كان يعرض تقريراً عن وضع حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، إن مكتبه سجل "العديد من الحوادث التي قد تصل إلى مستوى جرائم حرب على يد القوات الإسرائيلية".

وأضاف أن هناك مؤشرات أيضاً على أن القوات الإسرائيلية شاركت في "استهداف عشوائي أو غير متناسب" في انتهاك للقانون الدولي. وتقول إسرائيل إنها تبذل كل ما في وسعها لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

وقال تورك إن احتمال شن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح الحدودية الجنوبية، التي تشير التقديرات إلى تكدس نحو 1.5 مليون شخص فيها بعد أن فروا من منازلهم هربا من العمليات الإسرائيلية "سيحوِل الكابوس الذي يعيش فيه السكان في غزة إلى بعد جديد من الواقع المرير".
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