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عربي-دولي

رواية شاهد عيان وأخرى إسرائيلية.. ماذا حدث في دوار النابلسي؟

Lebanon 24
29-02-2024 | 08:02
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أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، تفاصيل ما حدث في دوار النابلسي، فيما أفادت مصادر فلسطينية بارتفاع أعداد القتلى والجرحى.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "بعض الحشود اقتربت من الجنود الإسرائيليين ما عرضهم للخطر فردوا بإطلاق النار".
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وأضافت: "وقع الحادث بالقرب من الطريق الإنساني الذي تقوم قواتنا بتأمينه حيث ونتيجة التجمع العنيف وحادث الدهس اقترب جزء من الحشود نحو قوة عسكرية كانت تهم بالسماح لنقل المساعدات، لقد اقترب الحشود بطريقة شكلت خطرا على القوات التي ردت بإطلاق نار".

وبحسب وكالة وفا الفلسطينية، ارتفعت حصيلة هجوم دوار النابلسي غرب مدينة غزة إلى أكثر من 104 قتلى ونحو 700 مصاب.

وأفادت مصادر طبية بأن القتلى والجرحى نقلوا إلى مستشفيات: مجمع الشفاء الطبي، وكمال عدوان، والعودة، شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة نظرا لوجود عدد من الحالات الحرجة، في ظل النقص الكبير في المستلزمات والأدوية، وقلة الكوادر الطبية.
 
وقال مصدر إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية" إن التحقيقات في حادثة دوار النابلسي ستحتاج بعض الوقت.
 
من جانبه، روى أحد المصابين للموقع تفاصيل ما حصل بالقصف الإسرائيلي على دوار النابلسي، مؤكدا أن عشرات المدنيين كانوا بانتظار وصول مساعدات قبل وقوع القصف الإسرائيلي.

وقال المصاب: "تم إخبارنا أن موعد وصول الطحين سيكون في تمام الساعة الرابعة، وأثناء انتظارنا مرت دبابة إسرائيلية فقمنا بالتراجع للخف".

وأضاف: "تراجعنا بشكل كامل نحو منطقة المينا، وعندها بدأت طائرة بالقصف علينا، ما أدى لسقوط عدد كبير من القتلى".
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