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عربي-دولي
مقتل زعيم المعارضة في تشاد بنفس طريقة مقتل والدته
Lebanon 24
29-02-2024
|
08:39
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أعلنت وسائل إعلامية في تشاد مقتل زعيم "الحزب الاشتراكي بلا حدود"، يحيي ديلو، بعد إصابته في اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار للحزب، أعقبها القبض عليه، وذلك قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية المفترض أن تُنهي الفترة الانتقالية الممتدة منذ 3 سنوات.
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هذا النبأ عن وفاة ديلو الذي نقلته صحيفة "الوحدة" التشادية عن الإدعاء العام في العاصمة أنجمينا، سبقه نبأ مقتل السكرتير المالي للحزب خلال محاصرة قوات أمنية لمقر الحزب، والذي أعقبه توجه أنصار الحزب للهجوم على مقر المخابرات، الأربعاء، حيث وقعت اشتباكات أخرى هناك، أصيب فيها ديلو.
وحينها، أصدرت الحكومة التشادية بيانا جاء فيه أنه تم القبض على زعيم "الحزب الاشتراكي بلا حدود" وآخرين،، بتهمة التحريض على مهاجمة مقر المخابرات ومحاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا في البلاد.
ويحيي ديلو هو ابن عمة الرئيس الرئيس الانتقالي للبلاد، محمد إدريس ديبي، وانضم إلى حزبه المعارض قبل أسبوعين صالح ديبي، عم الرئيس.
مقتل ديلو تصادف مع ذات اليوم الذي قتلت فيه والدته قبل 3 سنوات، عندما أدى خلاف عائلي في 28 شباط 2021 إلى محاصرة قوات الأمن منزل ديلو بأوامر من الرئيس السابق إدريس ديبي، وخلال تبادل إطلاق النار، قُتلت الأم. (سكاي نيوز عربية)
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