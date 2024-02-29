وسط ظروف غامضة.. العثور على إبن الـ10 سنوات مقتولاً خنقاً في هذا البلد العربي

ألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة الأردنية عمّان، القبض على شخص أقدم على قتل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات خنقاً، وسط ظروف غامضة.



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كما أكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من البحث الجنائي وشرطة جنوب عمان تمكنوا وخلال مُدّة قصيرة من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية" إن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات شرطة جنوب عمان مساء اليوم يُفيد بفقدان طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بمنطقة ناعور، إذ تم العثور عليه مقتولاً بعد تعرّضه للخنق من قبل مجهول.كما أكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من البحث الجنائي وشرطة جنوب عمان تمكنوا وخلال مُدّة قصيرة من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء.

من جانبه، قال محمد عبدالرزاق السواعير إن ابن أخيه الطفل نشمي صلاح عبدالرزاق السواعير فارق الحياة عن عمر يناهز 10 سنوات إثر جريمة قتل بشعة دون ذكر تفاصيلها.



وأعلن عم الطفل عن دفن جثمان ابن شقيقه نشمي بعد صلاة ظهر يوم الخميس، والصلاة عليه بمسجد التوبة في منشية الحمود بالعاصمة عمان، حيث سيكون العزاء فقط في المقبرة دون فتح بيت عزاء. (العربية)