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عربي-دولي

بريطانيا توافق على توفير مظلات لإسقاط المساعدات على غزة

Lebanon 24
29-02-2024 | 10:03
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قالت وزارة الخارجية البريطانية إن الأردن والبحرين طلبا من بريطانيا توفير مظلات، لتمكينهما من إيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني بسبب ويلات الحرب، حيث وافقت لندن على ذلك.

وكتبت خارجية بريطانيا على موقع "إكس": "سنواصل سوياً مع شركائنا الدوليين، إيصال المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها"، كما نشرت صوراً تظهر فيها طرودا يتم تحميلها على متن طائرة.
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ويشار إلى أن طائرات نقل عسكري مصرية وإماراتية نفذت أول إسقاط جوي ليلي للمساعدات على قطاع غزة، وفق ما أعلنه المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، اليوم.

وقال المتحدث، في بيان، إن الطائرات أقلعت من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي ليلاً لعشرات الأطنان من المساعدات والمواد الإغاثية العاجلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها المواطنون الفلسطينيون في شمال غزة.

وأضاف: "تضمنت المساعدات كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات العاجلة التى تم إسقاطها جواً بمناطق متفرقة من شمال القطاع، والتى تفتقر إلى مقومات الحياه الأساسية نتيجة استمرار العمليات العسكرية".
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