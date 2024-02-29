Advertisement

عربي-دولي

عملية إطلاق نار جنوب نابلس.. وأنباء عن سقوط قتلى إسرائيليين(صورة)

Lebanon 24
29-02-2024 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1169925-638448262318755448.jpg
Doc-P-1169925-638448262318755448.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن إسرائيليين اثنين قتلا في إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.
Advertisement
Image1_220242915337946384991.jpg

وذكرت مواقع عبرية أن مسلحا فلسطينيا على الأقل أطلق النار صوب دورية لـ"قوات الجيش" من بندقية آلية من طراز "أم 16" وأصاب إسرائيليين اثنين بجراح بالغة توفيا لاحقا على إثرها، قبل أن يقضى شهيدا في تبادل إطلاق النار مع قوة كانت في المكان.(عربي21)
 
المصدر: عربي 21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2024-02-29
11:50 | 2024-02-29
11:29 | 2024-02-29
11:25 | 2024-02-29
11:14 | 2024-02-29
11:10 | 2024-02-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24