عملية إطلاق نار جنوب نابلس.. وأنباء عن سقوط قتلى إسرائيليين(صورة)

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قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن إسرائيليين اثنين قتلا في إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.وذكرت مواقع عبرية أن مسلحا فلسطينيا على الأقل أطلق النار صوب دورية لـ"قوات الجيش" من بندقية آلية من طراز "أم 16" وأصاب إسرائيليين اثنين بجراح بالغة توفيا لاحقا على إثرها، قبل أن يقضى شهيدا في تبادل إطلاق النار مع قوة كانت في المكان.(عربي21)