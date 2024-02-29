شويغو: روسيا تمتلك كل الوسائل لتصدي لأي خصم أو عدو

أكد وزير الدفاع الروسي اليوم، أن روسيا الاتحادية تمتلك كل الوسائل اللازمة للمجابهة والتصدي لأي خصم أو عدو يتطاول على أراضي البلاد.

وقال شويغو ردا على سؤال حول أفكار وتصريحات الغرب بشأن إرسال قوات "الناتو" إلى أوكرانيا: "روسيا لديها كل ما يلزم لمواجهة أي خصم، أي عدو يتعدى على أراضينا".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية اليوم، أن القوات النووية الاستراتيجية الروسية في حالة استعداد تام.

وأضاف أن "ما يقوم به الغرب يهدد الأمن الأوروبي، يجب أن يكون هناك هيكل جديد للأمن بالتساوي وغير القابل للتجزئة، ومستعدون للحوار مع جميع الأطراف".

وشدد على أن "من دون روسيا قوية وآمنة لن يكون هناك أي أمن مستدام في أوروبا".

( روسيا اليوم)