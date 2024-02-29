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عربي-دولي
بهجوم حاد.. أولمرت يتهّم نتنياهو بتوجيه إسرائيل عن قصد إلى حرب شاملة
Lebanon 24
29-02-2024
|
11:14
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وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، اتهاماً لبنيامين نتنياهو، بالفشل في الدفاع عن الإسرائيليين بسبب "ثقته الزائدة وغروره"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يقوم بتوجيه إسرائيل عن قصد إلى حرب شاملة.
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وقال لمضيفه في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست على صحيفة "هارتس" ، إنه بالنسبة لنتانياهو ووزرائه إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش فإن غزة ليست سوى البداية، وهم يسعون إلى "هرمجدون"، مما يجعل من الممكن طرد الكثير من الفلسطينين في الضفة الغربية.
وهرمجدون تعني "تل مجدو" الواقع غرب مدينة جنين في فلسطين، وهو موقع تجمع الجيوش للمعركة النهائية، وفقا لسفر الرؤيا في العهد القديم بالكتاب المقدس لدى اليهود.
وذكر أولمرت ان يدعم وزير بالحكومة لمجموعات عنيفة من المستوطنين، يضربون الفلسطينيين وينهبون منازلهم.
واضاف: "أغلبية كبيرة من الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الاول لم يقتلوا بالضرورة لأسباب مقنعة، وليس من قبل قوات الأمن الإسرائيلية المؤهلة، ولكن من قبل المتطوعين، مثل شباب التل".
هذا واتهم أولمرت الحكومة الحالية بمواصلة الصراع وتجنب وقف إطلاق النار على المدى الطويل، مضيفا أنه لهذا السبب تتأخر صفقة إطلاق رهائن.
وقال أولمرت إنه لو كانت هناك حكومة مختلفة ذات أولويات مختلفة بدلا من حكومة نتنياهو لن يحدث شيء في 7 من تشرين الاول، وقال إن "5000 فلسطيني هزوا أسس دولة إسرائيل بسبب الثقة الزائدة والغرور".
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