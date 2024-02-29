بايدن: لا وقف لإطلاق النار في غزة بحلول الاثنين

استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" بحلول الإثنين، الموعد الذي كان قد توقعه في وقت سابق هذا الأسبوع.

وردا على أسئلة صحافيين يوم الخميس، حول توقعاته بشأن ما سيحدث قال بايدن إن "الأمل لا ينضب"، وإنه تحدث إلى قادة المنطقة بشأن وقف لإطلاق النار مضيفا "لكنه لن يحدث على الأرجح بحلول الإثنين".

ويعمل مفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر على التوصل إلى اتفاق إطاري تقوم "حماس" بموجبه بإطلاق سراح بضع عشرات من الرهائن، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ووقف القتال لمدة ستة أسابيع.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ146 حيث يتواصل القصف وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان.

( روسيا اليوم)