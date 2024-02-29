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أمير قطر يبحث هاتفيا مع بايدن تطورات الأوضاع في غزة

Lebanon 24
29-02-2024 | 12:15
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بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، جهود الوساطة من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بقطاع غزة الذي يعاني من حرب إسرائيلية شرسة منذ نحو 5 أشهر.

 جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من بايدن، وفق بيان للديوان الأميري نشره عبر موقعه الإلكتروني.

 وجرى خلال الاتصال "بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود قطر الهادفة للتوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة".

 كما بحث الجانبان أيضا "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية"، بحسب المصدر ذاته.

 ويأتي الاتصال الهاتفي مع ترقب حدوث هدنة بالقطاع الاثنين المقبل، وفق تصريحات أحادية الجانب صدرت عن الرئيس الأمريكي، خلال الأيام الماضية.

( الأناضول)

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