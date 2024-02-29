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عربي-دولي

"التصعيد في اليمن لن يفيد".. الحوثي: لدينا مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائياً

Lebanon 24
29-02-2024 | 12:34
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إعتبر قائد حركة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس أن "التصعيد في جبهة اليمن أو في أي جبهة من الجبهات التي تساند غزة لن يفيد الأميركيين بشيء وتأثيراته عكسية"، متابعا: "غارات وقصف العدو هذا الأسبوع لا تأثير لها لا على القدرات ولا على المعنويات".
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وقال في كلمة له اليوم: "شعبنا غدا الجمعة سيصرخ بأعلى صوته ليقول.. المعنويات عالية، عالية بكل ما تعنيه الكلمة"، مستطردا: "الغارات الأميركية والبريطانية لن تؤثر على معنويات شعبنا العزيز المسلم المجاهد ولا حتى لدى الأطفال".

وتابع: "الأعداء بتصعيدهم لن يؤثروا على القدرات ولا على المعنويات ولا على حضور الشعب في الساحات. هل يتصور الأميركيون أو البريطانيون أو الإسرائيليون أنهم بذلك القصف في العاصمة صنعاء سيجعلون الأهالي يختبئون في بيوتهم؟"، مردفا: "هناك تذمّر كبير في الوسط الرسمي الأميركي من الموقف الأميركي".

واكمل: "البعض أتى بقطع إلى البحر تحت عنوان حماية سفنه مع أنه لا مشكلة على سفنهم طالما لم تتجه إلى مساعدة العدو الاسرائيلي".

وأردف الحوثي: "الأميركي عندما وصلت قطعة حربية لألمانيا في البحر أدخلهم في وضع مأزوم. القطعة الحربية الألمانية أطلقت صاروخا على طائرة أميركية وعلى سفينة تجارية وهذا يعبّر عن فشل وإرباك وقلق".

وأضاف: "ليس من الصحيح أبدا أن تتجه الدول الأوروبية ولا غيرها إلى عسكرة البحر الأحمر.. ما يمكن أن يهدد الملاحة هو الأميركي الذي يجرهم إلى عسكرة البحر الأحمر وإثارة الفوضى فيه وتحويله إلى ميدان صراع وساحة حرب".

وتابع الحوثي: "لا بد من دخول الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة ووقف جرائم الإبادة الجماعية. مواقفنا واضحة وعملياتنا ستستمر بفاعلية عالية في اتجاه البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن ومضيق باب المندب".

وأكد الحوثي أن "لدينا مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا، وستكون مفاجئة جدا للأعداء وفوق ما يتوقعه العدو والصديق"، مستطردا: "مفاجآتنا إن شاء الله ستأتي فاعلة ومؤثرة".

هذا الحوثي للشعب الفلسطيني والمقاتلين في غزة بالقول: "لستم وحدكم، وشعبنا بخروجه يوم غد سيعبّر بترجمة فعلية عن ذلك، لستم وحدكم ومعكم حتى النصر.. لن نكل ولن نمل ولن نفتر ولن نتراجع، ونحن بالإرادة الإيمانية والجد سنواصل المشوار حتى يفرج الله عن الشعب الفلسطيني المظلوم".
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