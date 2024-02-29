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إقتصاد

بوتين: الاقتصاد الروسي سيصبح واحداً من أكبر أربعة اقتصادات في العالم

Lebanon 24
29-02-2024 | 13:20
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أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن ثقته في أن الاقتصاد الروسي سيتوسط أكبر أربعة اقتصادات عالميا في المستقبل القريب، مذكّرا بأن الاقتصاد الروسي أصبح الأول أوروبيا، والخامس عالميا.

وأشار بوتين، في كلمة اليوم أمام أعضاء الجمعية الفيدرالية الروسية، إلى أن الاقتصاد الروسي نما في العام الماضي 2023 بوتيرة أعلى من نمو الاقتصاد العالمي ودول مجموعة السبع الكبار.

 وقال الرئيس الروسي: "تعد روسيا اليوم أكبر اقتصاد في أوروبا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بناء على معيار تعادل القوة الشرائية والخامسة على مستوى العالم. وتسمح وتيرة النمو في الاعتقاد أن روسيا ستصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم".

وفي منتصف الشهر الجاري، أعلن الرئيس الروسي أن الاقتصاد الروسي في العام الماضي 2023 سجل نموا أعلى من المتوسط العالمي، ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 3.6% في 2023.

( روسيا اليوم)

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